Катастрофа літака ЗСУ: у Харкові попрощалися із загиблим курсантом Віталієм Вільховим

У Харкові у вівторок попрощалися з курсантом Віталієм Вільховим, який помер у лікарні наступного дня після авіакатастрофи під Чугуєвом 25 вересня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія прощання відбулася на Меморіалі Слави у Лісопарку. На ній були присутні рідні загиблого, керівництво Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, керівництво облдержадміністрації, представники духовенства.

"Будь-які слова, що будуть сказані сьогодні, не зможуть повернути нашого хлопця... Я зі словами співчуття звертаюся до батьків. Нехай земля йому буде пухом, і нехай вічно літає..." - сказав голова ОДА Олексій Кучер.

Труну, покриту синьо-жовтим стягом, пронесли крізь усю алею Меморіалу Слави. Курсанти почергово несли тіло, юнаки в почесному коридорі преклоняли коліно та віддавали честь.

Після церемонії прощання курсанти ще певний час залишалися біля Меморіалу, спілкуватися між собою та з друзями поза вишем, які теж приїхали вшанувати пам'ять Віталія та всіх загиблих у страшній авіакатастрофі.

У Харкові на Меморіалі Слави попрощалися із курсантом Віталієм Вільховим/ Фото: В'ячеслав Мадієвський

Представники університету розповіли, що у своїй вступній заяві Вільховий написав, що його спонукали до навчання на льотчика мрія про небо та військово-політична ситуація в країні.

Також в університеті повідомили, що сьогодні літаком тіло доставлять на Львівщину, хлопця поховають у рідній Соснівці.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.

28 вересня віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, який очолює державну комісію з розслідування катастрофи, повідомив, що почалася розшифровка «чорних скриньок» літака, яка триватиме 3-5 днів.

За словами Кучера, ДНК-дослідження мають провести в скорочені терміни – за два тижні.