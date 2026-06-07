Українські військові взяли участь в ультрамарафоні у Шотландії

В Шотландії 11 українських військовослужбовців, серед яких четверо із важкими пораненнями та ампутаціями, взяли участь в 15-му ювілейному Cateran Yomp – 24-годинному ультрамарафоні.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Телеграмі.

«6–7 червня 2026 року воїни та ветерани ЗСУ продемонстрували незламну силу духу на 15-му ювілейному Cateran Yomp – легендарному 24-годинному ультрамарафоні, у якому учасники долають до 54 миль (близько 87 км) важкопрохідним Хайлендом Кернгормських гір у Пертширі (Шотландія, Велика Британія)», - ідеться у повідомленні.

Цьогоріч долучилися понад тисячу ветеранів і цивільних із різних країн. Україну представили 11 військовослужбовців, серед яких четверо воїнів із важкими пораненнями та ампутаціями. Попри травми, вони упродовж 12 годин подолали близько 40 км.

Читайте також: Чернігівський ветеран на протезі подолав марафон у Канаді

У Генштабі зауважили, що участь у Cateran Yomp 2026 є частиною системної політики підтримки ветеранів Сил оборони України з боку Великої Британії, США, Канади та партнерів у взаємодії з громадянським суспільством. Такі заходи, як Марафон морської піхоти США та забіг Soldier Field 10 у Чикаго, стали дієвим інструментом фізичної та психологічної реабілітації й відновлення побратимства.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі військовослужбовець 199-го навчального центру Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитро Косатий встановив рекорд України з виконання комплексу на витривалість «Мерфі».