Латвія передасть Україні 17 конфіскованих автомобілів

Латвійське Державне агентство з забезпечення передасть Україні 17 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

Як зазначається, ці транспортні засоби призначені для підрозділів Міністерства оборони України, підрозділів Національної гвардії України, Малинівської військової адміністрації Харківської області, військової адміністрації Прилуцького району Чернігівської області, а також для Борівської центральної лікарні.

Автомобілі були виготовлені в період з 2004 по 2015 рік. Серед транспортних засобів, що передаються, є автомобілі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 CDI 4Matic 2011 року випуску та два автомобілі BMW 525 2004 року випуску.

З початку війни Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного сп'яніння, а також вилучені в межах інших кримінальних справ.

Остаточні рішення про передачу автомобілів ухвалює уряд Латвії.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проєкт рішення уряду про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у нетверезих водіїв та в рамках інших кримінальних справ.