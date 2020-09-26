Шмигаль доручив Мінсоцполітики з’ясувати, чи був застрахований екіпаж Ан-26

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду в суботу, 26 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Також попрошу Міністерство соціальної політики з’ясувати, чи був застрахованим екіпаж і також - чи належать до виплати відповідні кошти з Фондів соціального страхування на випадок нещасних випадків для відповідного екіпажу. Окремо прошу з’ясувати і доповісти», - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибув Президент Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

Сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 нададуть по 1,5 млн грн допомоги. Кошти виділять із фондів Міноборони.