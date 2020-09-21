Укрзалізниця відновлює посадку пасажирів у містах, які були у

Укрзалізниця відновлює посадку пасажирів у містах, які були у "червоній" зоні

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Укрінформ
У зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у містах "червоної" зони COVID-19, Укрзалізниця відсьогодні відновлює продаж квитків на низку поїздів зі станцій, де раніше продаж квитків був призупинений.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Укрзалізниці, передає Укрінформ.

Перевізник запевняє, що буде відкрито продаж проїзних документів зі станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:

  • №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;
  • №8/7 Чернівці – Київ; 
  • №12/11 Одеса – Львів; 
  • №15/16 Харків – Рахів; 
  • №21/22 Харків – Трускавець; 
  • №41/42 Дніпро – Трускавець; 
  • №43/44 Івано-Франківськ – Київ; 
  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ; 
  • №49/50 Київ – Трускавець; 
  • №81/82 Київ – Ужгород; 
  • №86/85 Львів – Новоолексіївка; 
  • №98/97 Ковель – Київ; 
  • №108/107 Одеса – Ужгород; 
  • №110/109 Львів – Херсон; 
  • №118/117 Чернівці – Київ; 
  • №136/135 Одеса – Чернівці; 
  • №145/146 Київ – Ізмаїл; 
  • №217/218 Київ – Рахів; 
  • №702/701 Львів – Чернівці; 
  • №715/716 Київ – Львів; 
  • №743/744 Київ – Львів; 
  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ. 
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"Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов`язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції", - наголосили в Укрзалізниці.

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Нагадаємо: раніше державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила епідемічне зонування в Україні. Відтак міста Івано-Франківськ, Тернопіль і Чернівці перейшли з "червоної" зони COVID-19 до більш м'якої - "помаранчевої".

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