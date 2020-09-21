Укрзалізниця відновлює посадку пасажирів у містах, які були у "червоній" зоні
Про це йдеться у повідомленні на сайті Укрзалізниці, передає Укрінформ.
Перевізник запевняє, що буде відкрито продаж проїзних документів зі станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:
- №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;
- №8/7 Чернівці – Київ;
- №12/11 Одеса – Львів;
- №15/16 Харків – Рахів;
- №21/22 Харків – Трускавець;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- №49/50 Київ – Трускавець;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №86/85 Львів – Новоолексіївка;
- №98/97 Ковель – Київ;
- №108/107 Одеса – Ужгород;
- №110/109 Львів – Херсон;
- №118/117 Чернівці – Київ;
- №136/135 Одеса – Чернівці;
- №145/146 Київ – Ізмаїл;
- №217/218 Київ – Рахів;
- №702/701 Львів – Чернівці;
- №715/716 Київ – Львів;
- №743/744 Київ – Львів;
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ.
"Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов`язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції", - наголосили в Укрзалізниці.
Нагадаємо: раніше державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила епідемічне зонування в Україні. Відтак міста Івано-Франківськ, Тернопіль і Чернівці перейшли з "червоної" зони COVID-19 до більш м'якої - "помаранчевої".