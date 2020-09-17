У Мінінфраструктури очікують, що Укрзалізниця до кінця року вийде на прибутковість
Як передає кореспондент Укрінформу, про це голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак розповів під час круглого столу в Європейській бізнес-асоціації.
"Такі простенькі цілі та вимоги. Здійснити чудо в найкоротші строки і до нового року вивести Укрзалізницю в прибуткову організацію", - сказав Жмак, відповідаючи на питання щодо завдань та цілей, поставлених перед ним профільним відомством.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій додав, що також перед новим керівником УЗ стоїть завдання скасувати в компанії чотириденний робочий тиждень.
"Я думаю, що доведеться пану Володимиру (Жмаку - ред.) з командою наполегливо й одразу по багатьох напрямках одночасно працювати", - зазначив міністр.
Зокрема, перед новим очільником Укрзалізниці поставлено завдання: з переформатування команди та подолання корупції, створення антикризової програми, проведення структурної реформи (розподіл компанії за трьома вертикалями), оптимізації діяльності та покращення умов для залізничників, поліпшення сервісу пасажирських перевезень, цифровізації процесів і впровадження нових технологій.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 26 серпня призначив Володимира Жмака на посаду голови правління АТ "Укрзалізниця". До цього він був членом наглядової ради ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".