У Мінінфраструктури очікують, що Укрзалізниця до кінця року вийде на прибутковість

У Міністерстві інфраструктури очікують від нового очільника АТ "Укрзалізниця", що він до кінця року виведе компанію на прибутковість.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак розповів під час круглого столу в Європейській бізнес-асоціації.

"Такі простенькі цілі та вимоги. Здійснити чудо в найкоротші строки і до нового року вивести Укрзалізницю в прибуткову організацію", - сказав Жмак, відповідаючи на питання щодо завдань та цілей, поставлених перед ним профільним відомством.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій додав, що також перед новим керівником УЗ стоїть завдання скасувати в компанії чотириденний робочий тиждень.

"Я думаю, що доведеться пану Володимиру (Жмаку - ред.) з командою наполегливо й одразу по багатьох напрямках одночасно працювати", - зазначив міністр.

Зокрема, перед новим очільником Укрзалізниці поставлено завдання: з переформатування команди та подолання корупції, створення антикризової програми, проведення структурної реформи (розподіл компанії за трьома вертикалями), оптимізації діяльності та покращення умов для залізничників, поліпшення сервісу пасажирських перевезень, цифровізації процесів і впровадження нових технологій.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 26 серпня призначив Володимира Жмака на посаду голови правління АТ "Укрзалізниця". До цього він був членом наглядової ради ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".