Криклій назвав 6 важливих завдань для нового очільника Укрзалізниці

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій поставив перед новим очільником АТ "Укрзалізниця" Володимиром Жмаком 6 завдань, важливих для розвитку компанії.

Як передає Укрінформ, про це міністр сказав, представляючи колективу Укрзалізниці нового керівника, повідомляє пресслужба Мініфраструктури.

Зазначається, що основними завданнями Жмака на новій посаді є:

переформатування команди та подолання корупції;

розробка антикризової програми, яка дозволить компанії повернутись до докризових фінансових показників;

розподіл компанії на трьох операторів: вантажного, пасажирського та інфраструктурного;

оптимізація діяльності та покращення умов праці машиністів, провідників, інших залізничників;

поліпшення сервісу пасажирських перевезень;

цифровізація процесів і впровадження нових технологій.

“З неефективними чи замішаними в корупції працівниками ми маємо попрощатися. У цьому ключі керівник Укрзалізниці має бути жорстким управлінцем, в якого є лише один замовник – держава і який працює на фінансове благополуччя компанії. Також маємо прибрати дублюючі функції та зайвий адмінперсонал на залізниці. Безумовно, це не стосується базових співробітників: машиністів, провідників, інших залізничників”, - наголосив міністр.

Крім цього, на думку міністра, потрібно побудувати прозору та сучасну систему для підвищення безпеки та поліпшення сервісу пасажирських перевезень, яка б відслідковувала безквиткових пасажирів та в реальному часі передавала інформацію про кількість проданих квитків і подорожуючих у вагонах.

Також новий керівник має продовжити роботу за напрямом створення конкурентного ринку залізничних перевезень і залучення приватних перевізників на залізницю, що дозволить ліквідувати дефіцит тяги і монополію Укрзалізниці.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів призначив Володимира Жмака на посаду голови правління АТ "Укрзалізниця" 26 серпня.

До цього обов'язки голови правління компанії тимчасово виконував фінансовий директор та член правління Укрзалізниці Іван Юрик.