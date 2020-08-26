Уряд призначив Жмака на посаду голови Укрзалізниці

Кабінет Міністрів призначив Володимира Жмака на посаду голови правління АТ "Укрзалізниця".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 26 серпня.

Володимир Жмак до цього був призначений членом наглядової ради ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у травні 2019 році.

З 2015 по 2016 рік обіймав посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Також Жмак працював радником президента української телекомунікаційної компанії "Київстар".

Читайте також: Укрзалізниця наприкінці серпня запустить пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів

Як повідомляв Укрінформ, попереднього очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова Кабмін звільнив 29 січня цього року.

Після цього обов'язки голови правління тимчасово виконував член наглядової ради Желько Марчек.

15 квітня Марчека було звільнено з посади і призначено Івана Юрика новим виконувачем обов'язків голови правління компанії.