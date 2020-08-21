Укрзалізниця наприкінці серпня запустить пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів

Наприкінці серпня десять пар пасажирських поїздів АТ "Укрзалізниця" супроводжуватиме воєнізована охорона для забезпечення безпеки пасажирів.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

“У відповіді на запит Суспільного в "Укрзалізниці" повідомили, що наприкінці серпня 2020 року стартує пілотний проєкт із супроводження пасажирських поїздів працівниками відомчої воєнізованої охорони, які діятимуть спільно з поїзною бригадою у разі порушень пасажирами правил поведінки на залізничному транспорті”, - ідеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що "Укрзалізниця" неодноразово направляла листи до МВС та Нацполіції з проханням відновити супроводження пасажирських поїздів працівниками поліції, але "відповіді впродовж довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охорона, звичайно ж, коштом "Укрзалізниці". У нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми обирали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де, звичайно ж, часті випадки", — повідомили у пресслужбі УЗ.

В УЗ нагадали, що для вирішення конфліктних ситуацій між пасажирами під час поїздки необхідно звертатися до провідника, який запросить начальника поїзда. В разі необхідності начальник поїзда через машиніста викличе наряд поліції на найближчій станції зупинки поїзда.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня в МВС заявили, що поліція готова охороняти пасажирські залізничні перевезення при створенні належних умов бюджетного фінансування, та що порядок взаємодії органів поліції з підрозділами АТ "Укрзалізниця" було затверджено спільним наказом МВС та Мінінфраструктури № 204/175 ще у березні 2020 року.

Раніше в АТ "Укрзалізниця" заявили, що звільнять працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда Маруполь-Київ та побив пасажирку.

1 серпня міністр інфраструктури заявив, що у потязі Маріуполь-Київ уночі чоловік побив жінку і намагався її зґвалтувати. Зловмисника затримали.

4 серпня директор з пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Толкачов повідомив, що чоловік, який побив пасажирку в потязі, зайшов у вагон без квитка.