Відеокамери, охорона і сигнальні кнопки: УЗ планує посилити безпеку у поїздах

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця розробила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах. Мета програми — викорінення криміногенних проявів, протиправних дій та порушень під час перевезення пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Відтак програма з посилення безпеки пасажирів буде впроваджена за 5 напрямками.

Зокрема в компанії планують: посилити співпрацю Укрзалізниці та Міністерства внутрішніх справ, обладнати пасажирські вагони відеокамерами та сигнальними кнопками, охороняти поїзди силами воєнізованої охорони УЗ та боротися з пасажирами без квитків і крадіжками на вокзалі.

"Мета нашої комплексної програми — це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які у підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі", — розповів в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик. За його словами, програма буде презентована вже наступного тижня.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня у потязі Маріуполь-Київ уночі чоловік побив жінку і намагався її зґвалтувати. Зловмисника затримали. В АТ "Укрзалізниця" заявили, що звільнять вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда.