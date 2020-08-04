Чоловік, який побив пасажирку в потязі, зайшов у вагон без квитка – УЗ

Чоловік, який побив та намагався згвалтувати пасажирку в потязі Маріуполь-Київ зайшов у вагон без квитка, провідниця стверджує, що не брала кошти у зловмисника.

Про це під час брифінгу повідомив директор з пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Толкачов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Провідниця винна у тому, що по станції П’ятихатки-Стикова сіла та стороння людина у даний потяг, провідниця не контролювала посадку у даний вагон. Стороння особа проникла до даного вагону, знайшла вільне купе і в ньому розмістилася. Квитка ніякого не було", - сказав він.

Водночас, за словами Толкачова, провідниця запевняє, що не брала коштів у зловмисника.

Також Толкачов розповів, що ведуться перемовини зі страховою компанією для того, щоб компенсувати потерпілій витрати на лікування. Йдеться про страхову компанію, з якою Укрзалізниця має договір.

Крім того, він повідомив, що у співробітників залізниці є інструкції щодо поведінки в таких надзвичайних ситуаціях. Спершу пасажир має звернутися до провідника, а той вже повідомити про інцидент начальника потяга.

«За вашу безпеку несе відповідальність начальник потяга. Він має викликати поліцію... Досвіду боротьби в нього немає. Але він запропонує цій особі (нападнику — ред.) ізолюватися. У нас це відпрацьовано», — пояснив Толкачов.

Толкачов також розповів, що в Укрзалізниці встановлюють контроль за роботою поїзних бригад і будуть робити перевірки.

За словами представника Укрзалізниці, компанія проводить перемовини з поліцією щодо відновлення супроводу поїздів правоохоронцями.

Як повідомляв Укрінформ, в АТ "Укрзалізниця" заявили, що звільнить вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда Маруполь-Київ та побив пасажирку.

1 серпня міністр інфраструктури заявив, що у потязі Маріуполь-Київ уночі чоловік побив жінку і намагався її зґвалтувати. Зловмисника затримали.