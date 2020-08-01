У потязі Маріуполь - Київ чоловік побив і намагався зґвалтувати жінку

У потязі Маріуполь-Київ вночі чоловік побив жінку і намагався її зґвалтувати. Зловмисника затримали.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

"Виродок, який побив і намагався зґвалтувати Анастасію Лугову цієї ночі у потязі Маріуполь - Київ, був сьогодні затриманий поліцією. Поліція і прокуратура готують йому підозру за статтями - нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спроба зґвалтування", - написав Геращенко.

Він запевнив, що поліція і прокуратура будуть просити суддю обрати запобіжний захід у вигляді арешту без права виходу під заставу.

За інформацією Національної поліції, зловмиснику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

На цей випадок вже відреагував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Світ поглинає чергова хвиля насильства і необхідно цьому швидко протидіяти. Не встигли відійти від терориста, який взяв у заручники пасажирів маршрутного таксі у Луцьку, отримали терориста у Полтаві, який взяв у заручники поліцейського, і вже сьогодні маємо нову важку історію, на цей раз на Укрзалізниці. Хворий збоченець намагався у нічному потягу Маріуполь-Київ скоїти жахливе з Anastaisha Lygova в присутності її сина. Вона сміливо дала відсіч, але це їй коштувало фізичних і психічних травм. Злочинця на зупинці в Києві вже чекали поліцейські, але таким історіям точно не місце на Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia", - написав він.

Міністр вважає, що зараз варто розглянути можливість повернення поліції охорони до патрулювання у нічних потягах. "І було б точно не зайвим забезпечити газовими балончиками (або шокерами) провідників, хворі збоченці мають бачити життя в інших кольорах", - додав Криклій.

Затриманий - уродженець Запоріжжя 1975 року народження, був тричі судимий. У 1996 році - за викрадення автомобіля, в 1999 - за хуліганство, у 2008 - за крадіжку.

Про спробу зґвалтування потерпіла Анастасія Лугова докладно написала на своїй сторінці в соцмережі.

Жінка їхала у вагоні-купе разом з сином. Чоловік напав на неї близько третьої ночі. У потерпілої численні садна і перелом щелепи.

Чоловіка затримали на вокзалі в Києві.