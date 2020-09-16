Укрзалізниця цьогоріч перевезла майже 12 мільйонів пасажирів

АТ "Укрзалізниця" з початку 2020 року перевезло у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення 11,8 млн пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що 3,9 млн пасажирів було перевезено впродовж літніх місяців.

Найпопулярнішими напрямками поїздок залишалися сполучення між обласними центрами. Так, із початку року в сполученні Київ — Харків — Київ перевезено 498,9 тис. пасажирів, Київ — Львів — Київ — 437,7 тис., Київ — Дніпро — Київ — 388,9 тис., Київ — Одеса — Київ — 295,7 тис.

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Поїздами приміського сполучення скористалися 33 млн громадян.

На сьогодні Україною курсує 842 приміських та 72 пари пасажирських поїздів. 5 пар сезонних потягів завершили курсування.