Укрзалізниця 14 вересня припиняє продаж квитків з шести станцій

АТ "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій", - йдеться у повідомленні.

Так, з 00:01 14 вересня закрито продаж квитків із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди: № 81/82 Київ — Ужгород; № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці; № 122/121 Миколаїв — Рівне; № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 108/107 Одеса — Ужгород; № 110/109 Львів —Херсон; № 779/780 Суми — Київ, Вінниця; № 786/785 Київ — Шостка; № 774/773 Київ — Шостка; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 98/97 Ковель — Київ; № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ; № 601/602 Львів — Тячів;№ 117/118 Київ — Чернівці.

Читайте також: Укрзалізниця скасовує посадку пасажирів у Тернополі з 7 вересня

"До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися встановленим порядком", - уточнюють в Мінінфраструктури.

Крім того, у міністерстві зауважують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в особистому кабінеті користувача.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила нове епідемічне зонування. Зокрема, за результатами засідання комісії Київ віднесено до помаранчевої зони. Нове епідемічне зонування почне діяти з 00 годин 00 хвилин у понеділок 14 вересня.

В Україні за минулу добу виявлено рекордні 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, загалом від початку епідемії їх зафіксовано 148 756. Одужало 67 005 осіб, померло - 3076.