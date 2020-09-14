Держаудитслужба перевірить, куди йдуть гроші COVID-фонду

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні у понеділок ухвалив проєкт розпорядження "Деякі питання здійснення державного фінансового контролю", яким зобов'язав Держаудитслужбу забезпечити проведення заходів державного фінансового контролю використання коштів фонду.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії "Слуга народу") у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Кабінет Міністрів ухвалив проєкт розпорядження "Деякі питання здійснення державного фінансового контролю", яким зобов'язує Державну аудиторську службу забезпечити проведення заходів державного фінансового контролю використання коштів фонду", - написав Мокан.

За його словами, при цьому головні розпорядники коштів державного бюджету, відповідальні виконавці, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів повинні забезпечити належні умови та надання всіх необхідних документів працівникам Державної аудиторської служби, що сприятиме ефективному і своєчасному виконанню завдань службою.

"Наголошу, що даний аудит передбачений та узгоджений у Меморандумі Міжнародного валютного фонду з Україною про економічну та фінансову політику, схваленого Радою директорів МВФ 9 червня 2020-го року", - підкреслив Мокан.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.