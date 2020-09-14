Степанов розповів, які операції можна робити у "помаранчевій" зоні

Обмеження стосовно планових госпіталізацій та операцій на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки не стосуються критичних станів при вагітності, пологів, госпіталізації онкологічних хворих та випадків, колі відтермінування операції чи госпіталізації несуть ризик для життя пацієнта.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Постановою Кабінету Міністрів № 641 передбачено відповідні обмеження в помаранчевій зоні щодо планових операцій та госпіталізацій. Підкреслюю, обмеження. Ці обмеження не стосуються надання медичної допомоги у разі ускладнення вагітності або пологів. Госпіталізації проводитимуться при онкозахворюваннях, також є планові госпіталізації, перенесення яких може викликати ризик для життя людини“, - додав Степанов.

Він наголосив, що обмеження помаранчевої зони стосуються виключно тих планових операцій та госпіталізацій, відтермінування яких не несе ризиків для життя людини. Остаточне рішення про те, чи варто відкладати операцію чи госпіталізацію, приймає лікуючий лікар.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 14 вересня, в Україні вступило в дію нове карантинне зонування. До помаранчевої зони, серед інших адміністративно-територіальних одиниць віднесено місто Київ.

Згідно з встановленими обмеженнями, в помаранчевій зоні забороняється: діяльність закладів розміщення, крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; діяльність з надання послуг громадського харчування за умови наповненості понад 50% посадкових місць; діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім залів, що приймають відвідувачів не більше 1 на 10 кв. м; відвідування закладів освіти групами кількістю більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.