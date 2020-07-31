РФ змінила підхід у веденні інформаційної війни проти України — експерт
Таку думку висловив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов 31 липня під час онлайн круглого столу "Російська пропаганда та плани Кремля на півдні України", який транслював Укрінформ.
“Ситуація з карантином показала, що маємо новий рівень маніпуляції РФ в інформаційному просторі, коли після досить успішної роботи “Стоп-фейку” вони намагаються більше не використовувати пряму брехню, тобто беруть реальний виступ, який переінтерпретують, посилюючи окремі месиджі, відкидаючи всі застереження. Так було у випадку з поширенням інформації та чуток про можливість повномасштабного вторгнення на територію Херсонської області, буцімто для забезпечення водопостачання Криму. Цю кампанію ми спостерігаємо із середини літа”, — уточнив він.
За словами Данилова, така психологічна операція РФ виявилася досить успішною і полягала передусім у тому, щоб “зламати волю, посіяти хаос” і, активізувавши одну групу громадян, призвести до її зіткнення з іншими, які вбачають в активних громадянах небезпеку для себе.
“Насправді напрямок діяльності Російської Федерації на Херсонщині, як на мене, й полягає в максимальному збільшенні хаосу, підтриманні ідеї війни “всіх проти всіх”, дезорганізації місцевих органів влади. Саме це є інструментом впливу РФ на всю Україну, а передусім на Херсонську область, де можна використовувати страх і паніку перед можливим повномасштабним вторгненням до регіону. Я можу сказати, що ця кампанія досягла певного успіху. Мені навіть доводилося в приватному порядку відповідати на питання, чи не пора вивозити дітей із Херсонщини. “Що треба робити? Треба здатися” — така думка активно поширювалася в локальних пабліках від Генічеська до Скадовська”, — розповів Данилов.
Окрім того, опитування Центру близькосхідних досліджень засвідчило й надзвичайну вагу місцевої влади в протидії маніпуляціям країни-агресора. За словами Данилова, там, де є лідерство голови ОТГ або очільників сільських і селищних рад, росіянам значно складніше маніпулювати думкою громадян.
“Як тільки місцева влада має позитивний рівень довіри до себе, водночас зростає і рівень довіри до інших гілок влади на рівні районному або ОТГ, зокрема до поліції, СБУ”, — уточнив експерт.
Починаючи з 2014 року, Данилов впроваджує на Херсонщині проєкт, у рамках якого проводяться соціологічні дослідження й опитування в п'яти районах області. За його спостереженнями, місто Херсон справляє великий вплив на весь регіон. Експерт підкреслює, що Херсон значно більше проєвропейськи і прозахідно налаштований, ніж райони самої області.