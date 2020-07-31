РФ змінила підхід у веденні інформаційної війни проти України — експерт

Російська Федерація змінила підхід у веденні інформаційної кампанії проти України і замість прямих фейків тепер поширює таку інтерпретацію виступів реальних спікерів, із посиленням певних месиджів, яка направлена на те, щоб призвести до хаосу та некерованості серед людей.

Таку думку висловив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов 31 липня під час онлайн круглого столу "Російська пропаганда та плани Кремля на півдні України", який транслював Укрінформ.

“Ситуація з карантином показала, що маємо новий рівень маніпуляції РФ в інформаційному просторі, коли після досить успішної роботи “Стоп-фейку” вони намагаються більше не використовувати пряму брехню, тобто беруть реальний виступ, який переінтерпретують, посилюючи окремі месиджі, відкидаючи всі застереження. Так було у випадку з поширенням інформації та чуток про можливість повномасштабного вторгнення на територію Херсонської області, буцімто для забезпечення водопостачання Криму. Цю кампанію ми спостерігаємо із середини літа”, — уточнив він.

За словами Данилова, така психологічна операція РФ виявилася досить успішною і полягала передусім у тому, щоб “зламати волю, посіяти хаос” і, активізувавши одну групу громадян, призвести до її зіткнення з іншими, які вбачають в активних громадянах небезпеку для себе.

“Насправді напрямок діяльності Російської Федерації на Херсонщині, як на мене, й полягає в максимальному збільшенні хаосу, підтриманні ідеї війни “всіх проти всіх”, дезорганізації місцевих органів влади. Саме це є інструментом впливу РФ на всю Україну, а передусім на Херсонську область, де можна використовувати страх і паніку перед можливим повномасштабним вторгненням до регіону. Я можу сказати, що ця кампанія досягла певного успіху. Мені навіть доводилося в приватному порядку відповідати на питання, чи не пора вивозити дітей із Херсонщини. “Що треба робити? Треба здатися” — така думка активно поширювалася в локальних пабліках від Генічеська до Скадовська”, — розповів Данилов.

Окрім того, опитування Центру близькосхідних досліджень засвідчило й надзвичайну вагу місцевої влади в протидії маніпуляціям країни-агресора. За словами Данилова, там, де є лідерство голови ОТГ або очільників сільських і селищних рад, росіянам значно складніше маніпулювати думкою громадян.

“Як тільки місцева влада має позитивний рівень довіри до себе, водночас зростає і рівень довіри до інших гілок влади на рівні районному або ОТГ, зокрема до поліції, СБУ”, — уточнив експерт.

Починаючи з 2014 року, Данилов впроваджує на Херсонщині проєкт, у рамках якого проводяться соціологічні дослідження й опитування в п'яти районах області. За його спостереженнями, місто Херсон справляє великий вплив на весь регіон. Експерт підкреслює, що Херсон значно більше проєвропейськи і прозахідно налаштований, ніж райони самої області.