Росія і Китай використали пандемію для поширення фейків - Столтенберг

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Росія і Китай використали пандемію COVID задля поширення дезінформації, в тому числі про країни НАТО.

Про це Столтенберг заявив у інтерв’ю виданню El Pais.

«Одна з проблем пандемії полягає в тому, що ми бачили, як держави і недержавні суб'єкти намагаються використати цю ситуацію для поширення пропаганди, частково для розділення союзників і частково для підриву довіри до наших демократичних інститутів. Ми бачили, як Китай і Росія вказали, що вірус був створений союзними країнами. Кіберпростір і соціальні мережі також використовувалися для поширення неправдивих звинувачень», - зазначив Столтенберг.

Він додав, що НАТО відповів на пропаганду наданням фактів.

«НАТО може багато зробити, але в підсумку найпотужнішою зброєю проти дезінформації є вільна і незалежна преса», - сказав генсек Північноатлантичного Альянсу.

За його словами, крім дезінформації, в НАТО також спостерігають збільшення військової присутності в Лівії, хоча і не пов'язують це з COVID-19.

Окрім цього, очільник НАТО наголосив, що його «дуже глибоко взяла за душу» урочиста церемонія вшанування жертв коронавірусу, яку провів іспанський король.

Як повідомлялося, Іспанія разом з Італією виявилися одними з найбільш уражених коронавірусом країн Європи.

Станом на середину дня 17 липня у світі зареєстровано 13 986 311 випадків коронавірусу, зокрема 593 521 смерть і 8 311 861 одужання.

Фото: НАТО