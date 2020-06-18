НАТО створює спецфонд на випадок другої хвилі коронавірусу – Столтенберг

Міністри оборони НАТО, які завершили сьогодні дводенні переговори в форматі телеконференції, погодили пакет запобіжних заходів на випадок можливої другої хвилі пандемії СOVID-19 та будь-яких інших подібних криз у сфері охорони здоров’я.

Про це у четвер під час підсумкової пресконференції розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Світові медичні організації попереджають, що ми можемо побачити другу хвилю пандемії. Тож НАТО готується надавати потужну підтримку цивільним зусиллям, якщо це трапиться. Сьогодні міністри ухвалили три рішення. Ми погодили новий оперативний план, що дозволить надавати підтримку союзникам і партнерам. Ми також вирішили зробити запаси медичного обладнання та постачання. Нарешті, ми погодили створення нового фонду, який дозволить нам робити швидкі закупівлі медичних товарів та послуг", - сказав Столтенберг.

Він привітав той факт, що багато союзників погодилися надати медичне обладнання до цих запасів, які є, та зробити внесок у спільне фінансування, що є ознакою єдності і солідарності Альянсу.

"НАТО ефективно підтримувало союзників та партнерів під час першої хвилі СOVID-19. Ми готові підтримувати одне одного у випадку, якщо прийде другий удар пандемії, щоб зменшити страждання та зберегти життя. У цьому ми тісно співпрацюємо з Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами. Ми нарощуватимемо нашу готовність, аби дати відповідь на будь-які прояви кризи у сфері охорони здоров’я у майбутньому", - додав генеральний секретар Альянсу.

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Він окремо наголосив на тому, що навіть в умовах пандемії НАТО та всі країни-союзниці докладають зусилля, щоб забезпечити ефективність політики стримування й оборони Альянсу.

"Ми вживаємо всі необхідні заходи, щоб наші сили зберігали пильність та були готовими відповісти на будь-які загрози. Важливо, щоб ця криза у сфері охорони здоров’я не перетворилася на кризу у сфері безпеки", - підкреслив Столтенберг.

Фото: НАТО