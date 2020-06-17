Столтенберг привітав Україну зі статусом партнера з розширеними можливостями

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав Україну із отриманням статусу партнера з розширеними можливостями та зауважив, що цей статус надасть значно більше можливості Україні для участі в навчаннях НАТО та у обміні інформацією.

Про це Столтенберг заявив у середу під час пресконференції за підсумками першого дня дводенної віртуальної зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу привітати Україну із визнанням Північноатлантичною радою, всіма союзниками як партнера з розширеними можливостями. Це важливий крок у партнерстві між НАТО і Україною, який є визнанням потужного внеску України в місії і операції під егідою НАТО, наприклад, в Афганістані, в Косово й будь-де. Ми високо цінуємо такий внесок України», - підкреслив керівник НАТО.

Він зауважив, що у згаданому статусі Україна зможе скористатися розширеним доступом до програм взаємосумісності з НАТО, що допоможе підвищити здатність структур НАТО і України до спільних дій.

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«Цей статус України… збільшить доступ до навчань НАТО, до ширшого обміну інформацією, включаючи висновки щодо уроків, винесених НАТО з різних ситуацій. Тож Україна стане ще ближчою до НАТО. Ми вже маємо такий статус партнера з розширеними можливостями з Фінляндією, Швецією, Грузією, Йорданією і Австралією. Віднині Україна також включена до цього переліку», - сказав Столтенберг.