Польська LOT запустила авіарейси Варшава-Львів, але туристам вони поки недоступні

Польська авіакомпанія LOT запустила сполучення у напрямку Варшава-Львів-Варшава, але через пандемію COVID-19 ці рейси поки недоступні туристам.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"Авіакомпанія LOT запустила рейси у напрямку Варшава-Львів-Варшава. Через пандемію COVID-19 ці рейси поки недоступні туристам", - написав він.

Криклій додав, що напрямком можуть скористатися іноземці, дипломати, громадяни України з посвідченнями на проживання в ЄС, з робочими контрактами, транзитні мандрівники.

За його словами, скоро напрямок буде доступним і для українців, які подорожують з метою туризму: "пандемія залишиться в минулому, і ми всі знову матимемо можливість насолоджуватися подорожами по безвізу".

Окрім цього, LOT Polish Airlines відновила виконання чотирьох рейсів щотижня за маршрутом Варшава - Одеса - Варшава.

"З 15 липня авіакомпанія виконує рейси у вівторок, середу, п'ятницю і суботу. Виліт з Одеси о 13 год. 10 хв за місцевим часом", - йдеться у повідомленні пресслужби міжнародного аеропорту "Одеса".

Зазначається, що з початку серпня польоти за маршрутом Одеса - Варшава будуть здійснювати щодня - о 13 год. 10 хв та о 19 год. 15 хв.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

З 15 червня в Україні відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення. Внутрішнє авіасполучення відновилося 5 червня.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн. Для громадян України, крім окремих категорій, в‘їзд у ЄС залишається закритим.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.