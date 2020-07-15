Новий збір в аеропортах не вплине на ціну квитків – Криклій

Державний збір за виліт авіапасажирів, введений на законодавчому рівні, не вплине на ціну авіаквитків.

Про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу 15 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Іноземні компанії і більшість наших авіаперевізників здійснювали ці авіазбори (за виліт пасажирів - ред.), сплачували їх вчасно. Тому на ціні квитка це ніяк не має відобразитись", - сказав Криклій.

Він пояснив, що раніше питання виплати збору за виліт авіапасижирів регулювалось відповідною постановою Кабінету міністрів України. За словами Криклія, це створювало ситуацію, коли деякі авіакомпанії звертались до суду з вимогою звільнити їх від цих виплат і тому виникла потреба врегулювати це питання на законодавчому рівні.

Криклій підкреслив, що ухвалений ВР закон був суто технічним.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 13 липня ухвалила Закон «Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України», який визначає особливості справляння державного збору як за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, так і за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.