Рада вдосконалила правила державних зборів в аеропортах

Верховна Рада ухвалила у другому читанні зміни до Повітряного кодексу України щодо вдосконалення механізму справляння державних зборів із суб’єктів авіаційної діяльності.

За законопроєкт №2424 проголосувало 256 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документом передбачено закріплення у термінологічному апараті поняття "державний збір із суб’єкта авіаційної діяльності", а також доповнення Повітряного кодексу України статтею 121, якою визначаються особливості справляння державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.

При цьому встановлюється відповідальність за порушення порядку або строків сплати державних зборів із суб’єктів авіаційної діяльності, визначених цим Кодексом.

Зазначається, що законопроєкт відповідає міжнародній практиці, у тому числі досвіду провідних держав світу, та враховує політику Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) з питання оподаткування у сфері міжнародного повітряного транспорту (Doc 8632), що підтверджено результатами аудитів.