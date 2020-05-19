Рада вдосконалює механізм справляння державних зборів із суб’єктів авіадіяльності

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2424 "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України".

Проєкт підтримали 237 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєкт розроблено з метою удосконалення існуючого механізму справляння державних зборів із суб’єктів авіаційної діяльності", - йдеться у пояснювальній записці.

Основним завданням законопроєкту автори називають визначення на законодавчому рівні особливостей справляння державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.

Законопроєктом передбачено:

– закріплення у термінологічному апараті (стаття 1 Повітряного кодексу України) поняття "державний збір із суб’єкта авіаційної діяльності";

– доповнення Повітряного кодексу України статтею 121, якою визначаються особливості справляння державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України;

– встановлення відповідальності за порушення порядку або строків сплати державних зборів із суб’єктів авіаційної діяльності, визначених цим Кодексом.

Зазначається, що законопроєкт відповідає міжнародній практиці, у тому числі досвіду провідних держав світу та враховує політику Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) з питання оподаткування у сфері міжнародного повітряного транспорту (Doc 8632), що підтвердилося, зокрема, результатами аудитів, проведених цією міжнародною організацією.