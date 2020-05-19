Рада вдосконалила процедуру внесення змін до КК, КПК та КУпАП

Рада вдосконалила процедуру внесення змін до КК, КПК та КУпАП

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін" (№2256).

Документ у цілому підтримали 274 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт розроблено з метою удосконалення процедури внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що надасть можливість виключно Комітету з питань правоохоронної діяльності бути головним з підготовки та опрацювання проєктів законів, які стосуються внесення змін до зазначених актів", - йдеться у пояснювальній записці.

Закон доповнює новими частинами статтю 3 Кримінального кодексу України, статтю 1 Кримінального процесуального кодексу та статтю 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, зміни до Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до законодавства України про кримінальну відповідальність та/або кримінального процесуального законодавства України та/або законодавства України про адміністративні правопорушення.

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Очікується, що реалізація закону сприятиме якісному удосконаленню кримінального, кримінального процесуального законодавства, законодавства України про адміністративні правопорушення та сприятиме посиленню правового захисту громадян.

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