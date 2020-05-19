Рада вдосконалила процедуру внесення змін до КК, КПК та КУпАП

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін" (№2256).

Документ у цілому підтримали 274 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт розроблено з метою удосконалення процедури внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що надасть можливість виключно Комітету з питань правоохоронної діяльності бути головним з підготовки та опрацювання проєктів законів, які стосуються внесення змін до зазначених актів", - йдеться у пояснювальній записці.

Закон доповнює новими частинами статтю 3 Кримінального кодексу України, статтю 1 Кримінального процесуального кодексу та статтю 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, зміни до Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до законодавства України про кримінальну відповідальність та/або кримінального процесуального законодавства України та/або законодавства України про адміністративні правопорушення.

Очікується, що реалізація закону сприятиме якісному удосконаленню кримінального, кримінального процесуального законодавства, законодавства України про адміністративні правопорушення та сприятиме посиленню правового захисту громадян.