Рада відправила на доопрацювання законопроєкт "Про медіа"

Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пропозицію про направлення до Комітету для підготовки на повторне перше читання законопроєкту №2693 "Про медіа" підтримали 278 народних депутатів.

Раніше Національна спілка журналістів України закликала Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики призупинити розгляд проєкту закону "Про медіа"

"В умовах глобальної економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, парламенти та уряди країн світу приймають оперативні рішення для порятунку медіа як ключової галузі в демократичному суспільстві. Спираючись на міжнародний досвід, Національна спілка журналістів України розробила "Антикризову програму підтримки для друкованих та онлайн ЗМІ", підготовлену за підсумками опитування й консультацій із майже 100 редакціями з усієї України", - наголошується у відкритому листі НСЖУ.

Як зазначається, дослідження показало, що 82% українських редакцій постали перед економічними труднощами – зокрема, втратою рекламодавців. Медіа змушені згортати реалізацію нових проєктів, скорочувати обсяги виробництва або припиняти діяльність на час карантину. Почалися звільнення співробітників ЗМІ, зменшення заробітних плат, поширеною є практика масових неоплачуваних відпусток.

У НСЖУ інформують, що з дня оприлюднення Антикризової програми минув уже місяць, і негативні явища у сфері медіа лише посилилися.

В організації зазначають, що, за оцінками редакцій, проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (реєстр. № 3377) не містить ефективних інструментів для допомоги українським медіа, особливо друкованим та онлайн-ЗМІ. "Переконані, в цих умовах парламент повинен вдатися до негайних кроків назустріч вітчизняним медіа. Сподіваємось, Комітет є відкритим до дискусій із журналістами, просимо в роботі Комітету врахувати думку медіаспільноти, яку представляє Національна спілка журналістів України (19 000 членів)", - закликають в НСЖУ.

Там конкретизували, що йдеться про те, щоб призупинити розгляд законопроєктів, спрямованих на посилення регулювання у сфері медіа (проєкт закону "Про медіа"), їх доопрацювання здійснювати лише після дієвої державної підтримки українських ЗМІ; зосередити зусилля парламентського Комітету на розробці законодавчих рішень для негайної підтримки медіа в час карантину та економічної кризи; у співпраці з журналістською спільнотою підготувати законопроєкт, що міститиме механізми забезпечення економічної стабільності та фінансової незалежності медіа

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт "Про медіа" направити Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики для підготовки на повторне перше читання.

Комітет рекомендував на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа, з урахуванням зауважень та пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

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Як повідомлялося, законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.