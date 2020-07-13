Рада встановила однакові для всіх правила справляння зборів в авіації - Криклій

Верховна Рада встановила однакові для всіх правила справляння державних зборів в авіації.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, коментуючи ухвалення закону щодо вдосконалення механізму справляння державних зборів із суб’єктів авіаційної діяльності, повідомляє пресслужба міністерства.

"Закон чітко визначає особливості справляння державного збору як за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, так і за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України. Це обов'язковий збір для всіх пасажирів внутрішніх та міжнародних рейсів. Але такі зміни ніяк не означають, що ми запроваджуємо нові авіаційні збори або збільшуємо їх розмір. Прийнятим законом встановлюються єдині правила гри для всіх авіаперевізників", - наголосив Криклій.

За його словами, справляння цих зборів є успішною міжнародною практикою, яка застосовується в Іспанії, Великій Британії, Франції, Німеччині, Австрії, США, Китаї та Австралії.

Водночас в Україні аналог цього збору існував багато років. «Міжнародні компанії, які літають до нас, включають цей збір у ціну квитка окремим рядком – UD. Тому ще раз наголошую, підвищення цін на квитки через цей закон не відбудеться», - наголосив міністр.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада 13 липня ухвалила у другому читанні зміни до Повітряного кодексу України щодо вдосконалення механізму справляння державних зборів із суб’єктів авіаційної діяльності.

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Документом передбачено закріплення у термінологічному апараті поняття "державний збір із суб’єкта авіаційної діяльності", а також доповнення Повітряного кодексу України статтею 121, якою визначаються особливості справляння державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.

При цьому встановлюється відповідальність за порушення порядку або строків сплати державних зборів із суб’єктів авіаційної діяльності, визначених цим Кодексом.