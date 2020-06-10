Уряд схвалив законопроєкт щодо подачі біометричних даних іноземцями для оформлення українських віз

Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо зобов’язання подавати біометричні дані для оформлення в’їзних віз в Україну.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 10 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, проєкт закону передбачає внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянстваˮ у частині створення правових підстав для збору біометричної інформації іноземців та осіб без громадянства в рамках процедури оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, наразі оформлення віз для в’їзду в Україну є єдиною ланкою процесів ідентифікації уповноваженими органами України особи іноземців та осіб без громадянства, що не передбачає використання їх біометричних даних.

Передбачено, що ухвалення закону дозволить спростити процедуру ідентифікації іноземців та осіб без громадянства під час та після їх в’їзду на територію України, удосконалить здійснення контролю за міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства, посилити боротьбу з використанням підроблених документів.

Відмова заявника надати свої біометричні дані може бути підставою для відмови у наданні візи.