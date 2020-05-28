Степанов заявив, що при МОЗ планують створити протиепідеміологічну службу

Міністерство охорони здоров’я не розглядає питання виокремлення Державної санітарно-епідеміологічної служби України в окремий орган, натомість обговорюють створення протиепідеміологічної служби в складі міністерства.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо виділення в окремий орган центральної виконавчої влади - таке питання ми наразі не розглядаємо. Ми розглядаємо створення протиепідеміологічної служби саме в складі Міністерства охорони здоров’я, в якої б був дуже чіткий функціонал, а саме - проведення всіх заходів, встановлення в тому числі інфекційного контролю, це реагування, відповідно до ситуації силами тих фахівців, які повинні бути в цій службі”, - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи буде Державна санітарна епідеміологічна служба України знову виокремлена в окремий орган і що чекає цю сферу в посткоронавірусній Україні.

У 2017 році Кабінет міністрів України своєю постановою ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу.

Як повідомлялося, станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.