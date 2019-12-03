Уряд оголосив конкурси на посади заступників голови Держкіно

Уряд оголосив конкурси на посади заступників голови Держкіно

Укрінформ
Кабінет Міністрів України своїм рішенням оголосив з 2 грудня повторний конкурс на посаду голови Держкіно, а з 6 грудня - на посади першого заступника, а також заступника голови Держкіно.

Розпорядження оприлюднив 3 грудня Урядовий портал.

“Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України “Про державну службу” оголосити з 2 грудня 2019 р. повторний конкурс на зайняття посади голови Державного агентства з питань кіно з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком”, - зазначається в розпорядженні Кабінету Міністрів від 27 листопада 2019 року № 1166-р.

“Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити з 6 грудня 2019 р. конкурс на зайняття посади першого заступника голови Державного агентства з питань кіно з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком”, - ідеться в розпорядженні від 20 листопада № 1183-р.

“Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити з 6 грудня 2019 р. конкурс на зайняття посади заступника голови Державного агентства з питань кіно з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком”, - зазначається в розпорядженні від 20 листопада № 1182-р.

Як повідомляв Укрінформ, українські кіноорганізації оприлюднили 2 грудня відкритий лист до Прем'єр-міністра України, в якому заявили, що відновлення довіри до конкурсу в рамках наявної нормативної бази є неможливим і вони не бачать можливості для проведення повторного конкурсу у тій ситуації, яка склалася. Вони запропонували звільнити з Комісії з питань вищого корпусу державної служби політично заангажованого пана Корнієнка; прийняти рішення про повторне проведення співбесіди або оперативно внести зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби і запровадження права Комісії з питань вищого корпусу державної служби провести співбесіду повторно, за скаргою одного із кандидатів. Автори листа підкреслили, що обидва варіанти передбачають необхідність скасування повторно оголошеного конкурсу на голову Держкіно, а також звільнення із комісії Корнієнка.

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За результатами першого конкурсу, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишилась єдиною кандидаткою на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в Національному агентстві з питань державної служби (НАДС). У відповідь представники української кіноіндустрії оприлюднили 22 листопада відкритий лист на ім'я перших осіб держави, в якому висловили незгоду з висновками НАДС і вийшли 25 листопада на акцію до будівлі НАДС на підтримку Сінькевич. Юристи, що взялися захищати кандидатку, заявили, що домагатимуться перегляду рішення НАДС.

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