Бородянський хоче дізнатися, чи ефективно продюсери витрачають гроші Держкіно

В Україні досі відсутня система зобов'язань для продюсерів, які користуються державною підтримкою при виробництві кіно.

Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав під час пресконференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“На жаль, за ці п'ять років ми не побудували систему зобов'язань продюсерів щодо отриманих грошей. Бо коли продюсер отримує гроші, то немає зобов'язання щодо кількості глядачів, кількості повернутих грошей, фестивалів, нагород. Взагалі зобов'язань як таких немає, є загальне зобов'язання взяти гроші”, - сказав Бородянський.

За його словами, для того, щоб проаналізувати ефективність державної підтримки кінематографії, усім продюсерам було направлено запити від Держкіно із кількома запитаннями, які дозволили підтвердити дані, які має Держкіно щодо підтримки.

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За інформацією першого заступника міністра культури, молоді та спорту України Анатолія Максимчука, за 5 років (йдеться про кошти Держкіно) кошти на фільми отримали 92 продюсери . "Усього проінвестовано 224 фільми”, - сказав він.