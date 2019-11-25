Сінькевич піде до суду через результати конкурсу на посаду голови Держкіно

Юристи, що взялися захищати кандидатку на посаду голови Держкіно Юлію Сінькевич, домагатимуться перегляду рішення Нацагентства з питань держслужби і готують позов до суду.

Як повідомляє Українська Кіноакадемія на сторінці у Facebook, такого рішення дійшли внаслідок акції, що відбулася у понеділок на підтримку кандидатки на посаду голови Держкіно Юлії Сінькевич під будівлею Нацагентства з питань державної служби.

“За результатами перемовин із Олександром Стародубцевим, головою Національного агентства України з питань державної служби, були прийняті рішення про такі кроки: надіслано два запити до Національного агентства України з питань державної служби з проханням надати зведену інформацію про середні бали та протокол засідання конкурсної комісії; наразі юристи Axon Partners, які взялися за захист Юлії Сінькевич, готують проєкт листа на Кабмін щодо ad hock вирішення ситуації (тобто надання повноважень переглянути конкретні результати). Лист буде розіслано на асоціації та громадські організації для підписання; юристи Axon Partners готують позов до суду”, - ідеться в повідомленні.

Станом на 25 листопада відкритий лист на підтримку Юлії Сінькевич підписали близько 2000 кінопрофесіоналів. Підписати лист можна тут.

Водночас Національна спілка кінематографістів України вимагає назвати імена відповідальних за результати конкурсу на посаду голови Держкіно. А також скасувати рішення комісії Нацагентства з питань державної служби, відповідно до якого єдина кандидатка на цю посаду, генпродюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич цей конкурс не пройшла, йдеться у заяві НСКУ, оприлюдненій на її сайті і підписаній головою Спілки Олесем Янчуком.

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“Справа не тільки в конкретній людині, яка претендувала на посаду і гідно пройшла всю дистанцію випробувань. Не полишає відчуття цілковитого абсурду самої системи відбору. На фінішній прямій претендента чекають якісь анонімні люди, котрі “виставляють бали” за нікому не відомими критеріями. Та й сама формула “управління людськими ресурсами” - хтось може пояснити, що це таке? Вище назване агентство існує з 2011 року, і якщо вони так пильно добирають кадри, то хай пояснять, чому серед наших державотворців (і нині так само) стільки малокваліфікованих і просто бездарних людей?”, - обурені в НСКУ некомпетентністю Нацагентства держслужби.

Спілка кінематографістів вимагає у керівництва держави скасувати результати конкурсу, а також оприлюднити імена відповідальних за ці результати та критерії, за якими оцінювали конкурсантів.

“Від імені Національної спілки кінематографістів України звертаємось до вищого керівництва держави з категоричною вимогою відмінити абсурдне рішення анонімних працівників Національного агентства України з питань державної служби щодо Юлії Сінькевич. Понад те, вимагаємо назвати імена тих, хто приймав подібне рішення, а також критерії, за якими оці нібито дорогоцінні “людські ресурси” визначають добір кадрів у державі. Так само вимагаємо аналізу як кадрового складу Агентства, що на очах перетворилось на символ вседержавного абсурду, так і самої їх діяльності”, - підкреслюється в заяві.

Також в НСКУ застерігають: “Якщо вирішення проблем буде доручатись некваліфікованим, а на додачу ще й анонімним персонажам, які працюють “втемну” і ні за що не відповідають, на Україну взагалі і кінематограф зокрема чекають ще лихіші часи”.

Як повідомляв Укрінформ, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишилась єдиною кандидаткою, що пройшла кілька етапів конкурсного відбору на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в Національному агентстві з питань державної служби. Після оприлюднення відео співбесіди в НАДС виявилося, що кандидатка "набрала недостатню кількість балів за однією з компетенцій".

Представники української кіноіндустрії відреагували на ситуацію і оприлюднили 22 листопада відкритого листа на ім'я перших осіб держави на підтримку Сінькевич, в якому висловили незгоду з висновками НАДС. Вони вимагають переглянути результати співбесіди. Своєю чергою, ексголова Держкіно Пилип Іллєнко у своєму коментарі на Facebook назвав конкурс на посаду голови Держкіно "фарсом", а ситуацію, в якій опинилося агентство, яке вже більше трьох місяців без керівника, а з ним і українське кіно, "драматичною та кризовою".

25 листопада представники кіноіндустрії провели акцію на підтримку Юлії Сінькевич біля будівлі Національного агентства України з питань державної служби.