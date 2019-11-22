Конкурс до Держкіно: Іллєнко каже, що Сінькевич "зрізали" ідіотськими запитаннями

Тримісячна невизначеність з призначенням голови Держкіно, скасування результатів конкурсів — і на очільника агентства, і на державну підтримку проєктів - тримають у підвішеному стані всю українську кіноіндустрію.

На цьому наголосив ексголова Державного комітету телебачення і радіомовлення україни Пилип Іллєнко в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

“Це фарс, і я обурений тим, що відбувається. Тим, що знищується інституція — Держкіно, яке обезголовлене. Після того, як я пішов у відставку, через місяць чи трохи більше, були звільнені без попередження обидва заступники голови. Зараз є тимчасово виконуюча обов’язки, але жодних серйозних рішень, як за будь-якої тимчасової ситуації, не ухвалюється. Немає розуміння, як далі працюватиме Держкіно, і ніхто не може цього пояснити”, - сказав Іллєнко.

Він зазначив, що за цю ситуацію відповідальна влада, яка вже не нова, і ніхто, крім неї.

“Процес обрання нового керівника Держкіно доведений до абсурду — нам продемонстрували майстер-клас на співбесіді Нацагентства з питань держслужби з Юлією Сінькевич. Не знаю, як розвиватиметься ситуація, але якщо буде новий конкурс, я взагалі не уявляю, хто після цього із серйозних людей погодиться брати в ньому участь. Коли реально компетентному претенденту, фаховість якого доведена багаторічною роботою і підтримкою індустрії, ставляться, перепрошую, ідіотські запитання — непрофесійні, нефахові... І після цього їй кажуть, що вона не пройшла якусь там кваліфікацію”, - обурився колишній голова агентства.

Читайте також: Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно не пройшла співбесіду

Водночас Іллєнко висловив сумнів у компетентності комісії Нацагентства з питань держслужби.

За його словами, на сьогодні процеси, які були в українському кіно, перервані і більшість кінематографістів та продюсерів не знають, чого далі чекати від держави.

“Скасовуються результати конкурсів, зокрема копродукційних проєктів. Звучали обіцянки про нові правила проведення конкурсів - вони не оголошені. Пройшло вже три місяці. Сподівалися, що прийде новий голова Держкіно і він буде встановлювати ці правила, чи оголошувати, чи координувати процес якихось змін. Цього не відбулося. Водночас звучать якісь абсурдні звинувачення. Чомусь Влад Троїцький озвучує від імені влади якісь заяви про фінансові махінації. Чому театральний режисер і продюсер говорить про фінанси у кіно?.. В результаті втрачається довіра з боку кіноіндустрії до державних інституцій”, - констатував екс-голова Держкіно.

За його словами, що звільнити всіх легко, але той, хто звільнив, має взяти відповідальність за ситуацію на себе.

"А період невизначеності триває вже більше трьох місяців і жодного розуміння того, що буде далі, немає. Це реально загрожує колапсом українського кіно і недовірою до державних інституцій. На жаль, у нас при кожній зміні влади держава радикально змінює своє ставлення до кіно", - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишилась єдиною кандидаткою, що пройшла кілька етапів конкурсного відбору на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в Національному агентстві з питань державної служби (НАДС), про що сама повідомила у Facebook.

Після оприлюднення відео співбесіди в НАДС виявилося, що кандидатка "набрала недостатню кількість балів за однією з компетенцій". Представники української кіноіндустрії відреагували на ситуацію і оприлюднили 22 листопада відкритий лист на ім'я перших осіб держави на підтримку Сінькевич, в якому висловили незгоду з висновками НАДС.

Вони вимагають переглянути результати співбесіди. Своєю чергою, ексголова Держкіно Пилип Іллєнко у своєму коментарі на Facebook назвав конкурс на посаду голови Держкіно "фарсом", а ситуацію, в якій опинилося агентство, а з ним і українське кіно, "драматичною та кризовою".