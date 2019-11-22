Бородянський каже, що це він запропонував Сінькевич взяти участь у конкурсі до Держкіно

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив, що це він запропонував Юлії Сінькевич взяти участь у конкурсі на посаду голови Держкіно, та заявив, що вважає її достойним кандидатом.

Про це він сказав Media Business Report, коментуючи ситуацію навколо конкурсу, пов'язану з тим, що Сінькевич, єдина кандидатка, яка дійшла майже до фіналу, не пройшла 21 листопада співбесіду в Національному агентстві з питань державної служби.

"Я не хочу оцінювати висновок і кількість балів від Національного агентства з питань державної служби, це питання краще поставити їм. Всі можуть подивитись відео співбесіди та зробити власні висновки... Я вважаю Юлію найсильнішим і достойним кандидатом для цієї посади зі всіх, хто брав учать у конкурсі. Як ви знаєте, згідно з законом про Держслужбу, профільний міністр не подає кандидатур, вони висуваються самостійно, але не буду приховувати, що я запропонував Юлії взяти участь в конкурсі", - зазначив Бородянський.

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Він нагадав також, що МКМС у жовтні ініціювало продовження термінів конкурсу, аби залучити до нього якомога більшу кількість кандидатів.

"Але з восьми кандидатів тільки Юлія Сінькевич подолала всі попередні етапи конкурсу", - зауважив Бородянський.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишилась єдиною кандидаткою, що пройшла кілька етапів конкурсного відбору на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в Національному агентстві з питань державної служби (НАДС), про що сама повідомила у Facebook.

Після оприлюднення відео співбесіди в НАДС виявилося, що кандидатка "набрала недостатню кількість балів за однією з компетенцій". Представники української кіноіндустрії відреагували на ситуацію і оприлюднили 22 листопада відкритий лист на ім'я перших осіб держави на підтримку Сінькевич, в якому висловили незгоду з висновками НАДС.

Вони вимагають переглянути результати співбесіди. Своєю чергою, ексголова Держкіно Пилип Іллєнко у своєму коментарі на Facebook назвав конкурс на посаду голови Держкіно "фарсом", а ситуацію, в якій опинилося агентство, а з ним і українське кіно, "драматичною та кризовою".