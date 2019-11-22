Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно не пройшла співбесіду

Генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишилась єдиною кандидаткою, що пройшла кілька етапів конкурсного відбору на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в Національному агентстві з питань державної служби.

Про це Сінькевич написала на сторінці у Facebook.

“Конкурс на посаду голови ДержКіно України - Раунд IV - фінал і game over.

Я НЕ проходжу далі!” - зазначила Сінькевич.

Вона також опублікувала відео своєї співбесіди.

Відповідно до процедури, після конкурсу претендентка мала пройти співбесіду в Нацагентстві з питань держслужби та Міністерстві культури, молоді та спорту, а після того — з очільником уряду.

Після оприлюднення відео співбесіди в Нацагентстві з питань держслужби (НАДС) виявилося, що кандидатка “набрала недостатню кількість балів за однією з компетенцій”.

Тим часом представники української кіноіндустрії не згодні з висновками НАДС щодо кандидатури Юлії Сінькевич. 22 листопада вони написали відкритого листа на ім'я перших осіб держави на підтримку кандидатки. Вони вимагають від НАДС переглянути результати співбесіди.

“Українська кіноіндустрія більше трьох місяців існує без голови виконавчого органа - Державного агентства України з питань кіно. У цих умовах зрив конкурсу на цю посаду Національним агентством України з питань державної служби шкодить українській кіноіндустрії та підриває довіру спільноти до демократичних інститутів”, - підкреслюється в листі.

Автори листа висловили свою підтримку кандидатури Юлії Сінькевич як керівниці Держкіно, підкресливши, що вона має для цього необхідний досвід та навички, довела це багаторічною плідною працею на ниві української кіноіндустрії, а також засвідчила у публічній презентації своєї програми під час конкурсу.

“Ми вважаємо, що саме Юлія Сінькевич як єдина кандидатка, яка пройшла у фінальний тур конкурсу на посаду, має очолити Державне агентство України з питань кіно. Вимагаємо у Національного агентства України з питань державної служби негайно переглянути результати “співбесіди” з Юлією Сінькевич, що були оприлюднені 21.11.2019”, - зазначається в листі.

Ексголова Держкіно Пилип Іллєнко у своєму коментарі на сторінці у Facebook назвав конкурс на посаду голови Держкіно “фарсом”, а ситуацію, в якій опинилося агентство, а з ним і українське кіно, “драматичною та кризовою”.

“Я не уявляю, хто тепер взагалі погодиться брати участь в подальших конкурсах на цю посаду. Особливо після перегляду так званої “співбесіди”, за результатами якої реально компетентна Julia Sinkevych вибула з цього конкурсу”, - зазначив Іллєнко.

Він додав, що “для деяких людей українське кіно - благодатне поле для інтриг, маніпуляцій та задоволення власних амбіцій, але є й люди, для яких воно справді є важливою цінністю і справою життя”.

“Других - більше, ніж перших. І наше майбутнє залежить від того, чи зможуть другі об‘єднати зусилля, аби не дозволити першим надалі знущатися над українським кінематографом і тими, хто його робить!”- підкреслив Іллєнко.