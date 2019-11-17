У Ґельсінкі 22-24 листопада пройдуть Дні українського кіно

З 22 по 24 листопада у Ґельсінкі пройдуть Українські кінодні, в рамках яких відбудуться покази українських фільмів для фінської аудиторії.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Відкриє фестиваль мюзикл “Гуцулка Ксеня”, знятий за мотивами однойменної оперети Ярослава Барнича. Режисер Олена Дем'яненко особисто представить стрічку у Ґельсінкі разом із Русланою Хазіповою, акторкою та учасницею популярного фрік-кабаре Dakh Daughters, який виконував музичні номери у фільмі”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наступним фільмом програми фестивалю стане істерн “Дике поле” режисера Ярослава Лодигіна за мотивами культового роману Сергія Жадана “Ворошиловград”. Стрічку представить акторка Руслана Хазіпова.

До Дня пам'яті жертв Голодомору, 23 листопада, на фестивалі відбудеться показ історичного трилера “Ціна правди” відомого режисера, триразової номінантки на премію “Оскар” Аґнєшки Голланд. Представить фільм та проведе обговорення після показу журналістка, письменниця та автор сценарію стрічки Андреа Халупа. Журналістка протягом 14 років працювала над сценарієм, провела власне розслідування в середовищі українських біженців закордоном та у 2012 році видала книгу “Орвелл і емігранти: Нерозказана історія”.

Також у межах фестивалю відбудеться дискусія “Жінки у культурі: виклики та досягнення” за участі українських гостей фестивалю та відомої фінської письменниці Софі Оксанен. У вересні письменниця презентувала свій новий роман, значна частина якого присвячена Україні. Головна тема дискусії – роль жінки в формуванні культурного середовища, а також проблеми, з якими стикаються жінки творчих професій в Україні та Фінляндії.

Дні українського кіно у Ґельсінкі пройдуть у кінотеатрі “Kino K-13” (м. Ґельсінкі, вул. Kaнaвaкaту 12).

Фестиваль організовано Товариством українців у Фінляндії за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Посольства України у Фінляндії.