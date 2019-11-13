"Анлантида", "Ціна правди" та "Додому": у Чехії стартував тиждень українського кіно

У Чехії з 12 по 18 листопада проходить III кінофестиваль "Тиждень українського кіно".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фестиваль у Празі розпочався у вівторок увечері показом фільму "Атлантида" режисера, сценариста й оператора Валентина Васяновича, який порушує три ключові питання українсько-російської війни на Донбасі: посттравматичний синдром українських ветеранів, екологічна катастрофа на Донбасі через затоплення підземних шахт та знищення заводів і пошуки тіл зниклих безвісти українських військових.

Показ відбувся за участі виконавця головної ролі, учасника бойових дій та інструктора благодійного фонду "Повернись живим" Андрія Римарука. Як повідомлялося, прем’єра стрічки відбулася на Венеційському кінофестивалі, вона отримала головну нагороду в секції "Горизонти".

У середу, 13 листопада, — показ фільму спільного з Україною виробництва польської режисерки Агнєшки Голланд "Ціна правди" про уельського журналіста Ґарета Джонса, який першим розповів світові про Голодомор в Україні 1932-1933 рр.

Також чеські глядачі зможуть побачити кримськотатарський фільм "Evge. Додому" режисера Нарімана Алієва, комедію "Мої думки тихі" молодого автора Антоніо Лукіча з Ірмою Вітовською в головній ролі, драму "Дике поле" на мотиви роману Сергія Жадана, військовий фільм "Іловайськ 2014" та п’ять короткометражних фільмів від різних режисерів: "Будинок "Слово" (реж. Іван" Висневський), "Mia Donna" (реж. Павло Остріков), "Fingerman" (реж. Іван Шоха), "Нокдаун" (реж. Антон Скрипець) і "Лишатися не можна тікати" (реж. Марина Лопушін).

Цього року в програмі фестивалю уперше відбудеться показ короткометражних фільмів, а сам фестиваль розширив свою географію – покази окремих фільмів проходитимуть не тільки в Празі, а й у містах Брно та Оломоуць. Вибрані фільми допоможуть чеським глядачам зрозуміти складну українську історію та сучасність через яскраві, хоча нерідко й трагічні людські долі на перетині часів і епох.

Фестиваль "Тиждень українського кіно" у Празі проводиться у співпраці Посольства України в Чехії та громадської організації "Рута". Показами в Брно опікується "Українська ініціатива Південної Моравії", а в Оломоуці фільми покажуть у рамках щотижневого студентського кіноклубу Університету імені Ф.Палацького.

Заходи відбуваються за підтримки МЗС України та Держкіно України. Фільми демонструються мовою оригіналу з чеськими субтитрами.