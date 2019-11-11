Вийшов міжнародний трейлер "Захара Беркута"

У мережі з’явився міжнародний трейлер фільму “Захар Беркут”| The Rising Hawk, який представили компанії Kinorob та Cinema Day.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

“Захоплюючий міжнародний трейлер історичного екшена “Захар Беркут”! Дивіться просто зараз!” - запрошує команда фільму.

Також повідомляється, що 9 листопада на найбільшому ринку кіно у світі – American Film Market – відбувся показ стрічки.

“Українці дуже високо оцінили цю дійсно знакову для нашої культури історію. І вже зовсім скоро ми покажемо її представникам кіноіндустрії з усього світу!” - інформують творці.

Як повідомлялося, “Захар Беркут” за місяць прокату в Україні подивилося більше 400 тисяч глядачів, бокс офіс склав понад 32,5 млн грн. Прокат іще триває.

“Захар Беркут” стартував в українському прокаті 10 жовтня 2019 року.

Режисери фільму - Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн. Автори сценарію - Ярослав Войцешек та Річард Ронат.

Продюсери – Єгор Олесов (компанія Kinorob, Україна); Джефф Райс, Юрій Карновський, Раджа Коллінз (компанія Cinema Day, США).

Зйомки відбулися влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великої Британії та Монголії.

У головних ролях: Алекс МакНіколл (Максим Беркут), Роберт Патрік (Захар Беркут), Томмі Фленаган (Тугар Вовк), Поппі Дрейтон (Мирослава), Цегмід Церенболд (Бурунда), Андрій Ісаєнко (Петро), Олег Волощенко (Гард), Єржан Нуримбет (Мерке), Аліна Коваленко (Росана), Рокі Майерс (Іван Беркут), Віктор Жданов (Хорун), Олівер Тревена (Богун), Марина Кошкіна (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Елісон Дуді (Рада Беркут), Дуалет Абдігапаров (Кунг), Станіслав Лозовський (Сокіл), Олег Стефан (Левко).

Виробництво: Kinorob та Cinema Day за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютор фільму в Україні: Ukrainian Film Distribution.