“Захар Беркут” зібрав у прокаті понад 32,5 мільйона

Історичний екшен Ахтема Сеітаблаєва “Захар Беркут”, що вийшов в український прокат 10 жовтня, вже подивилися понад 405 300 глядачів, а боксофіс становить понад 32 558 600 гривень.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

“Дякуємо всім шанувальникам українського кіно за вашу увагу, відгуки, теплі слова та зважену критику! А якщо ви ще не встигли подивитися – покваптеся, прокат ще триває”, - закликає команда творців фільму.

Як повідомляв Укрінформ, фільм “Захар Беркут” за перший вікенд в кінотеатрах України переглянули майже 150 тисяч глядачів, а боксофіс становив понад 13,2 млн грн.

“Захар Беркут” стартував у прокаті 10 жовтня 2019 року.

Режисери фільму - Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Річард Ронат.

Продюсери – Єгор Олесов (компанія Kinorob, Україна); Джефф Райс, Юрій Карновський, Раджа Коллінз (компанія Cinema Day, США).

Зйомки фільму пройшли влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великої Британії та Монголії.

У головних ролях: Алекс МакНіколл (Максим Беркут), Роберт Патрік (Захар Беркут), Томмі Фленаган (Тугар Вовк), Поппі Дрейтон (Мирослава), Цегмід Церенболд (Бурунда), Андрій Ісаєнко (Петро), Олег Волощенко (Гард), Єржан Нуримбет (Мерке), Аліна Коваленко (Росана), Рокі Майерс (Іван Беркут), Віктор Жданов (Хорун), Олівер Тревена (Богун), Марина Кошкіна (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Елісон Дуді (Рада Беркут), Дуалет Абдігапаров (Кунг), Станіслав Лозовський (Сокіл), Олег Стефан (Левко).

Виробництво: Kinorob та Cinema Day за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютор фільму в Україні: Ukrainian Film Distribution.

Проєкт стрічки “Захар Беркут” став одним з переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром близько 30 млн грн.