Україна везе "Захара Беркута" на Американський кіноринок

Сім українських фільмів, включно із “Захаром Беркутом” представить світовим дистриб’юторам на Американському кіноринку (American Film Market) компанія FILM.UA Distribution за підтримки Українського культурного фонду.

Як повідомляється на сайті кінокомпанії, УКФ надав їй грантову підтримку для організації стенду та скринінгів на цьому найбільшому світовому кіноринку, що відбудеться 6 - 13 листопада, для представлення фільмів українського виробництва та пошуку потенційних партнерів для їх світової дистриб’юції.

“У рамках проєкту на AFM розпочне роботу український стенд. На стенді працюватиме команда з трьох осіб, одну з яких оберуть на основі конкурсу. Конкурс організовує FILM.UA Distribution разом із Держкіно. Стенд знайомитиме міжнародну спільноту зі стрічками “Захар Беркут” та “Фоксер і Макс”, скринінги яких відбудуться на кіноринку. Також на стенді будуть представлені фільми “Черкаси”, “Микита Кожум’яка”, “Пригоди Святого Миколая”, “Мавка: Лісова пісня” та “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила”, - ідеться в повідомленні.

На стенді розміститься каталог з 20 найкращих проєктів українського кіно для представлення міжнародній профільній аудиторії. Проєкти буде відібрано за результатами конкурсу, участь у якому можуть узяти всі гравці кіноринку України, крім представників FILM.UA Group. Подробиці про відбір можна подивитися за посиланням.

Результати конкурсів стануть відомі 22 та 24 жовтня.

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Нагадаємо, FILM.UA Distribution володіє правами на продаж контенту виробництва FILM.UA Group в Україні та за кордоном, а також набуває права на контент світових виробників для дистрибуції в Україні. На сьогодні компанія уклала понад 1000 контрактів на продаж контенту на більш як 100 територій в усьому світі - від Північної Америки до Далекого Сходу. Це телевізійні і кінотеатральні права, платне ТБ і VOD-платформи, мобільний відеоконтент і інше. Стенди FILM.UA Distribution представляють Групу на найбільших міжнародних ринках контенту: MIPTV, MIPCOM і Marché du Film в Каннах, European Film Market в Берліні, FILMART в Гонконзі, American Film Market в Санта-Моніці.

Американський кіноринок (AFM) – подія кіноіндустрії, яка проводиться щороку на початку листопада в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Його відвідують учасники з-понад 70 країн, зокрема керівники компаній, директори з розвитку, агенти, режисери, дистриб’ютори, директори фестивалів, фінансисти, продюсери.