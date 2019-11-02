Ukraїner презентував свій перший повнометражний фільм

Прем'єра першого повнометражного фільму Ukraїner. The Movie відбулася 1 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ukraïner. The Movie — історія про буденне життя однієї з найбільш невідомих країн європейського континенту. Фільм розповідає історії про героїв із різних куточків України, їхнє життя та побут, ремесла й мистецтво, цікаві ініціативи та культуру. Персонажі цієї стрічки не пов’язані між собою, їхні світи різні, утім, ця різність об’єднує країну. Фактично стрічка Ukraïner. The Movie покаже один день із життя України", - розповіли організатори.

Після показу організатори анонсували, що це стане першим фільмом з серії. Головними героями цієї стрічки стали родина митців Альошкіних, мотоболіст Володимир Даниляк, наглядач маяка у Шаганах Віктор Сакара, колишній житель Прип'яті Олександр Сирота, ліжникарі родина Кіщуків та бортник Анатолій Скумін.

Прем'єра відбулася одночасно у більш ніж 50 містах не лише України, але й Польщі, Грузії, Естонії, Англії, Фінляндії, а також США. Одночасно відбувався онлайн показ у Youtube.

У Києві фільм презентували у Національному центрі Олександра Довженка. Показ відбувався одразу у двох залах центру, місця на перший показ у Києві були зарезервовані за 2 години. Фільм знято за підтримки Українського культурного фонду.

Ukraїner — медіапроєкт, який здійснює антропологічно-етнографічні експедиції невідомою Україною. Ukraїner розповідає пізнавальні історії про найвіддаленіші куточки, людей, мистецтво та бізнес в Україні. Над проєктом, окрім основної команди, працює понад 200 волонтерів.

Більше про героїв одного з епізодів фільму читайте незабаром у матеріалі від Укрінформу.