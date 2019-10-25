У Варшаві стартував кінофестиваль “Ukraїna!”

Показом фільмів “Атлантида” режисера Валентина Васяновича та “Вулкан” Романа Бондарчука у Варшавському кінотеатрі Iluzjon стартував четвертий кінофестиваль “Ukraїna!”.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Упродовж чотирьох днів усі охочі зможуть подивитися українські кінострічки з останніх років, зустрітися з творцями фільмів, взяти участь у голосуванні за найкращий фільм фестивалю та у майстер-класі з приготування страв української кухні, розвагах для дітей, а також відвідати концерт та виставку Yellow & Blue.

У Варшаві розпочався кінофестиваль "Ukraїna!"/ Фото: Юрій Банахевич

“Завдяки цьому фестивалю польський глядач має змогу познайомитися ближче з українським кіно”, - зазначила в коментарі агентству організатор фестивалю, голова фундації Luna Plus Беата Бєронська-Лях.

За її словами, глядачі зможуть подивитися у Варшаві понад 20 українських художніх, документальних фільмів, а також короткометражні стрічки та мультфільми.

У рамках показу “Атлантида” актор, який зіграв головну роль, Андрій Римарук зауважив, що режисер цього фільму у кінострічці дуже добре показав, що таке війна на сході України і що відбувається з людьми після війни.

В рамках фестивалю покажуть, зокрема, художні фільми “Гуцулка Ксеня”, “Мої думки тихі”, “Герой мого часу”, “Дике поле”, “Ціна правди”, “Додому”, “Жінка йде на війну”, “Ефір”, документальні фільми “Какофонія Донбасу”, “Рубіж”, “Людина з табуретом”, “Ukraїner”, “Заборонений”, “Міф”, “Крим. Оточені зрадою”, “Свідки Путіна”.