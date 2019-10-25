Найкращим фільмом року другої премії "Кіноколо" стала драма “Додому”

Друга національна премія кінокритиків КІНОКОЛО оголосила переможців.

Як повідомляє компанія “Артхаус Трафік”, українські фільми були нагороджені на урочистій церемонії під час відкриття кінофестивалю “Київський тиждень критики”.

“Найкращим фільмом року стала драма “Додому” Нарімана Алієва - національний кандидат на премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний фільм”. Наріман Алієв також відзначений як найкращий режисер року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, нагороду за найкращу чоловічу роль отримав виконавець головної ролі у фільмі “Додому” Ахтем Сеітаблаєв. Найкращою акторкою другий рік поспіль названо Ірму Вітовську, цьогоріч вона відзначена за роботу у комедії “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча.

Премія “Відкриття року”, яка відзначає автора найкращого повнометражного дебюту, присуджена режисеру Антоніо Лукічу за комедію “Мої думки тихі”.

Найкращим документальним фільмом названо “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” Надії Парфан. Стрічка Івана Орленка “У нашій синагозі” удостоєна премії за найкращий короткометражний ігровий фільм.

У 2019 році в рамках премії вперше присуджено нагороду за найкращий анімаційний фільм – ним стала стрічка “Кохання” Микити Лиськова.

Премія кінокритиків України КІНОКОЛО заснована у 2018 році – вона визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

До комітету “Кінокола” входять кінокритики та кінознавці, які є членами Міжнародної федерації кінопреси; українські кінокритики, чиї рецензії та критичні матеріали виходять в друкованій пресі, онлайн-медіа, на радіо або телебаченні; журналісти, які публікують аналітичні матеріали про українське кіно в ЗМІ.

На премію номінувалися стрічки українського виробництва, які були вперше показані в Україні в період з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року включно, а саме мали кінотеатральний прокат на території України або були показані вперше на українському кінофестивалі.

Церемонія нагородження премії традиційно відкриває “Київський тиждень критики”, кінофестиваль, створений для знайомства українських глядачів із найкращими артхітами, відібраними українськими кінокритиками. У програму фестивалю входять фільми з лайнапів головних світових кінофестивалів, а також стрічки, які мали значний вплив на історію кіно. Фестиваль проходить з 24 по 30 жовтня у кінотеатрі “Жовтень”.

Організатори кінопремії - Спілка кінокритиків України, асоціація “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!” та компанія “Артхаус Трафік” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.