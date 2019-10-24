На "Артдокфесті" в Латвії показали український фільм “Панорама”

У третій день фестивалю "Артдокфест", який проходить у рамках Міжнародного Ризького кінофестивалю (RIFF), показали чотири стрічки, дві з яких про життя українців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Польський фільм Єви Качанської “Обов’язкова програма” тепло, зі співчуттям та добрим гумором показав буття сім’ї українських заробітчан з трьома дітьми, які переїхали зі Старокостянтинова Хмельницької області до Варшави в пошуках більш спокійного та заможного життя.

Під кінець конкурсної програми дня глядачі переглянули українсько-польську стрічку Юрія Шилова “Панорама”. Її герой, цікава та колоритна людина, 44 роки пропрацював кіномеханіком у знаменитому київському кінотеатрі “Кінопанорама” (закритий восени 2018 року).

Окрім того, були показані фільми про сучасну Росію: “Секретар з ідеології” та “Безсмертний”.

“Секретар з ідеології” Юрія Пивоварова дотепно розповідає про 16-річного хлопця, активіста КПРФ. Життя сучасних комуністів на екрані виглядало б зовсім комічно, якби головний герой не хотів “поїхати на Донбас”. Утім, зустріч із “керівниками комсомолу ДНР” дещо кримінального вигляду охолодила цей запал.

У фільмі досвідченої режисерки Ксенії Охапкіної “Безсмертний” метафорично розповідається про життя промислового міста Апатити на російській Півночі. Мабуть, найбільше в ній вражає існування підлітків у мілітарній дитячій організації “Юнармія”.

У четвертий день "Артдокфесту" покажуть чотири фільми про Росію, зокрема про мілітаризацію життя, про третю дружину голови Чечні Рамзана Кадирова та про протести москвичів проти будівництва храму РПЦ на місці улюбленого парку.

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Цьогоріч до складу міжнародного журі фестивалю ввійшли український кінорежисер, сценарист і продюсер Роман Балаян, журналіст Deutsche Welle Жанна Нємцова і латвійський кінознавець Абрам Кльоцкін.

Через посилення цензури в Росії вся конкурсна програма нинішнього "Артдокфесту" буде показана в Ризі. Переможців фестивалю оголосять 26 вересня.