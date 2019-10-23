Лозниця поділився планами зняти фільм про 1941 рік
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Картина Сергія Лозниці “Державні похорони” про останню путь Сталіна триває більше двох годин. Він створив її з 35 годин унікальних архівних матеріалів, які знайшов у Державному архіві кіно- та фотохроніки в Красногорську (РФ). Відібрані кадри оброблені сучасними технологіями, що забезпечує високу якість зображення.
Після перегляду відбулася своєрідна творча зустріч з українським режисером.
Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, Лозниця сказав, що у нього в планах продовжити “лінійку” документального кіно. І крім картини “Бабин Яр”, про яку він уже розповідав, хоче зняти фільм про перший рік радянсько-німецької війни - 1941-й.
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