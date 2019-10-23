Лозниця поділився планами зняти фільм про 1941 рік

У столиці Латвії в другий день фестивалю "Артдокфест", який проходить у рамках Міжнародного Ризького кінофестивалю (RIFF), показали чотири стрічки, в тому числі роботу українського режисера Сергія Лозниці про похорон Сталіна.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Картина Сергія Лозниці “Державні похорони” про останню путь Сталіна триває більше двох годин. Він створив її з 35 годин унікальних архівних матеріалів, які знайшов у Державному архіві кіно- та фотохроніки в Красногорську (РФ). Відібрані кадри оброблені сучасними технологіями, що забезпечує високу якість зображення.

Після перегляду відбулася своєрідна творча зустріч з українським режисером.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, Лозниця сказав, що у нього в планах продовжити “лінійку” документального кіно. І крім картини “Бабин Яр”, про яку він уже розповідав, хоче зняти фільм про перший рік радянсько-німецької війни - 1941-й.

У третій день "Артдокфесту", в середу, покажуть також чотири стрічки. Серед них - українсько-польську картину режисера Юрія Шилова “Панорама”. Її герой 44 роки пропрацював кіномеханіком у київському кінотеатрі “Панорама” й після пожежі там намагається знайти новий сенс життя.

Польський фільм Єви Качанської “Обов’язкова програма” розповідає про сім’ю українських заробітчан у Варшаві. Доброї роботи сімʼя так і не знайшли, але їхня 10-річна дочка виявилася непоганою фігуристкою, і їй дуже треба посісти призове місце в чемпіонаті країни.

Цьогоріч до складу міжнародного журі фестивалю ввійшли український кінорежисер, сценарист і продюсер Роман Балаян, журналіст Deutsche Welle Жанна Нємцова і латвійський кінознавець Абрам Кльоцкін.

Через посилення цензури в Росії вся конкурсна програма нинішнього "Артдокфесту" буде показана в Ризі. Переможців фестивалю оголосять 26 вересня.