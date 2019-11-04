Український фільм “Додому” - в лонг-листі премії “Золотий глобус”

Драма “Додому” Нарімана Алієва, яка виходить у широкий український прокат 7 листопада, побореться за номінацію на премію Голлівудської асоціації іноземної преси “Золотий глобус” у категорії “Найкращий іншомовний фільм”.

Про це Укрінформу повідомили в компанії “Артхаус Трафік”.

“Український фільм приєднався до 93 фільмів з 65 країн. Стрічка про Крим стала єдиним українським кандидатом у лонг-листі премії. До списку також увійшли нові роботи метрів світового кіно – Франсуа Озона, Педро Альмодовара, Пон Джун Хо, братів Дарденн”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, номінанти на премію “Золотий глобус” будуть оголошені 9 грудня 2019 року. 77-ма церемонія нагородження пройде у Лос-Анджелесі 5 січня 2020 року.

Наразі “Додому” також претендує на Премії Європейської кіноакадемії та “Оскар” за найкращий міжнародний фільм.

Світова прем'єра фільму відбулася у конкурсній програмі “Особливий погляд” Каннського кінофестивалю. В Україні фільм було вперше показано в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю, де “Додому” виборов Гран-прі – “Золотого дюка”, який присуджується за результатами глядацького голосування.

Стрічка створена за підтримки Міністерства культури України, дистрибуція здійснюється за промопідтримки Держкіно України.

“Додому” – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Головні ролі у стрічці виконали Ахтем Сеітаблаєв та Ремзі Білялов. Продюсер стрічки - Володимир Яценко (“Атлантида”, “Дике поле”).