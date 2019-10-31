Фільм "Додому" з Ахтемом Сеітаблаєвим за тиждень виходить в український прокат

“5 листопада у столичному кінотеатрі “Оскар” в ТРЦ Gulliver відбудеться урочиста київська прем'єра за участю творчої групи фільму. Також відбудеться серія спеціальних показів за участю членів знімальної групи - 6 листопада у кінотеатрі Сінема Сіті (ТРЦ Ocean Plaza); 10 листопада в кінотеатрі “Жовтень”; 4 листопада Наріман Алієв особисто представить фільм на показі у львівському “Кінопалаці”; 14 листопада режисер поспілкується з глядачами у Ковелі”, - зазначається в повідомленні.

“Додому” – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. Фільм розповідає історію кримського татарина Мустафи. Двоє його синів поїхали в Київ після анексії Криму. Розповідь починається з того, що гине його старший син Назім, і батько вирушає до столиці, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

“Додому” — це мій особистий тихий маніфест проти того, що відбувається у цей важкий час з моїм народом. У фільмі через історію однієї родини я намагався показати всю трагедію кримськотатарського народу та розказати про реалії сьогодення, в яких ми опинилися. Для мене важливо, щоб тема Криму і кримських татар звучала як в Україні, так і за її межами", – наголошує Алієв.

Головні ролі у стрічці виконали Ахтем Сеітаблаєв та Ремзі Білялов. Продюсер стрічки - Володимир Яценко. Міжнародною промоцією займається компанія Wild Bunch.

Стрічка вже була показана у 13 країнах світу, права на фільм придбали кінокомпанії з Франції, Великої Британії, країн Бенілюксу, Греції, Туреччини та Китаю.

Світова прем'єра фільму відбулася у конкурсній програмі “Особливий погляд” Каннського кінофестивалю. В Україні фільм було вперше показано в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю, де “Додому” виборов Гран-прі – “Золотого дюка”, який присуджується за результатами глядацького голосування. Також на рахунку роботи Алієва головний приз Міжнародного кінофестивалю у Бухаресті (BIFF).

Читайте також: Фільм Нарімана Алієва отримав нагороду

Наразі “Додому” продовжує збирати премії та нагороди. Стрічка стала тріумфатором другої Національної премії кінокритиків України “Кіноколо”– її було відзначено як найкращий фільм року, а Алієв та Сеітаблаєв були нагороджені як найкращий режисер та актор. “Додому” було також визнано найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю у Стамбулі, де Сеітаблаєв також отримав премію за найкращу чоловічу роль. Фільм Алієва було також показано в рамках фестивалю українських фільмів у Варшаві, де він отримав приз глядацьких симпатій.

Стрічка створена за підтримки Міністерства культури України, дистриб’юція здійснюється за промопідтримки Держкіно України.