Патріотичний фільм “Вузький міст” випустять у прокат навесні 2020 року

Фільм “Вузький міст”, що розповідає про кохання під час сучасної війни, вийде на екрани України навесні 2020 року. Нині завершується знімальний період.

Про це розповіли учасники творчої групи під час пресконференції в Укрінформі, де також презентували тизер стрічки.

“Фільм розповідає про актуальні події, які відбуваються на сході України і які відбувалися в 1993 році в Абхазії. В ньому велика кількість сюжетних ліній, які переплітаються одна з одною. Але це фільм про кохання, що пережило дві війни. Один із основних посилів, який ми закладали в стрічку, — що кохання набагато сильніше, ніж війна”, - підкреслив генеральний продюсер картини, директор кінокомпанії “Format Film” Олег Коляда.

Як акцентував головний режисер фільму Борис Квашньов, український кінематограф не може не реагувати на те, що відбувається на сході України, а там насправді все дуже складно.

“Багато людей бачили те, і у людей в голові ніяк не складається адекватної картини - бо ми і воюємо, і торгуємо, і ворогуємо, і дружимо із супостатом... Ми хочемо від Заходу вжиття санкцій щодо РФ, а самі їх не вводимо. І ні в кого певної відповіді на все це немає. Ми пробуємо дати відповідь”, - сказав режисер.

Зокрема Квашньов додав, що наших ворогів у цій війні представлять “не просто карикатурно-плакатними бовдурами і злодіями - вони ідеологічно мотивовані”.

Режисер відзначив операторську роботу Анатолія Сахна, особливість якої полягала в тому, що майже третина фільму відбувається вночі.

“Він блискуче впорався з цим завданням. І картинка у нас дуже гарна. Матеріал буде дуже красивий. Це заслуга оператора”, - запевнив Квашньов.

Виконавиця головної ролі Світлана Зелінковська - актриса, яка приїхала в Україну з Бєларусі, тому що вважає диктатуру в своїй країні ворогом.

“Мені легко було зробити вибір, тому що там вибору немає. А в Україні легше жити, бо тут є вибір”, - сказала вона.

Актриса також розповіла про лінію кохання у фільмі, про те, що її героїні в юності (тут її грає інша акторка) легко зробити вибір, а в більш дорослому віці — зовсім непросто.

“На мій погляд, назва цього фільму вельми красномовна. Тому що життя — широка дорога, де можна повернути ліворуч-праворуч, а війна — це вузький міст. Вибирай — та сторона чи ця, кохати чи не кохати. Ми всі опинилися на вузькому мосту. А під час зйомок вирішували з режисером, з продюсером, як нам кожен раз грати сцену. Мені здається, що ми трошки змінювали нашу дорогу і навіть сценарій, тому що ми всі - співтворці”, - сказала Зелінковська.

А виконавець головної чоловічої ролі Роман Мацюта зазначив, що в основі сюжету — життєва історія, яка продовжується впродовж 20-ти років.

“Життя героїв так чи інакше пов’язане з війною. З самої їх молодості вона втрутилася в їх життя, змінила їх плани, скалічила їх долі... Але працювати було дуже легко, хоча це дуже трагічна історія. І я думаю, що фільм у нас вийде, тому що ми робили все чесно”, - підкреслив актор.

Щодо роботи над картиною і подальших планів Коляда зазначив, що продюсерський колектив максимально зацікавлений в тому, аби стрічка демонструвалася не тільки в Україні, а й у Європі та Америці.

“Вже близько 10-ти європейських країн підтвердили бажання побачити кінцевий продукт. Ми починаємо постпродакшен і зацікавлені, щоб він був зроблений на найвищому рівні”, - сказав Коляда.

За його словами, знімальний період завершується вже 30 жовтня, після чорнового монтажу в листопаді-грудні почнеться постпродакшен.

“Виробництво фільму планується завершити з початком нового року. У березні-квітні планується широкий вихід у прокат. Він буде демонструвати по всій мережі кінотеатрів України”, - повідомив продюсер, а також висловив сподівання, що фільм матиме широку фестивальну історію.

Він повідомив, що бюджет фільму становить 11 млн 990 тис. грн проєкт повністю профінансований Українським культурним фондом.

Тизер стрічки оприлюднений на YouTube.