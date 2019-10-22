"Штангіст" і “Mia Donna”: українське кіно покажуть на фестивалі у Швеції

Кінофестиваль Wiz-Art представить дві програми українських фільмів на 38-му Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів в Упсалі, Швеція.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Програми під назвами “УКРАЇНА ЗАЛИШАЙСЯ ДИВНОЮ” та “УКРАЇНА ЗАЛИШАЙСЯ СПРАВЖНЬОЮ” глядачі зможуть побачити 24, 26 та 27 жовтня у кінотеатрах FYRIS та GRAND”, - ідеться в повідомленні.

За словами кураторки програм, програмної директорки Wiz-Art’у Ольги Райтер, презентовані програми звертають увагу на суперечливі емоції, які переживає майже кожен українець чи українка: “Перша – насолода від справжності того, чим Україна є сьогодні, особливо у викликах історичних моментів. Друга – роздратування від алогічної, втім по-своєму привабливої, дивності й хаотичності”.

Програма UKRAINE STAY REAL побудована як хронологія подій та мотивів. Вона починається з переломної миті сучасної історії України – Революції Гідності – і завершується техновечіркою п’ять років потому. UKRAINE STAY WEIRD – це подорож у підсвідоме, травми окремих людей, які впливають на наше суспільство. Разом ці програми формують суб’єктивну, проте голосну думку.

Програма UKRAINE STAY REAL презентує фільми: “Обличчя”, Нікон Романченко, 2014; “Діорама”, Тетяна Корнєєва, Зоя Лактіонова, 2018; “В радості, і тільки в радості”, Марина Рощина, 2018 (створений за підтримки Держкіно); “Документуючи Cxemу”, Yarema&Himey, 2019; “Кохання”, Микита Лиськов, 2019 (створений за підтримки Держкіно).

У програмі UKRAINE STAY WEIRD: “Штангіст”, Дмитро Сухолиткий-Собчук, 2018 (створений за підтримки Держкіно); “Дівчинка, хлопчик і секрет”, Оксана Казьміна, 2019; “Sensiz | Без тебе”, Наріман Алієв, 2015; “Ленінопад”, Світлана Шимко, 2017; “Mia Donna”, Павло Остріков, 2018.

Головне фото: фільм "Штангіст"