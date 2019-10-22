На "Артдокфесті" в Ризі покажуть фільм Лозниці про похорон Сталіна

У столиці Латвії відкрився XIII фестиваль незалежного документального кіно "Артдокфест", активну участь у якому беруть українські кінематографісти.

"Артдокфест", на якому представлено 21 стрічку, проходить у рамках Міжнародного Ризького кінофестивалю (RIFF), повідомляє кореспондент Укрінформу.

На відміну від попередніх років, уся конкурсна програма "Артдокфесту" буде показана в Ризі. Як пояснив президент фестивалю Віталій Манський, за минулий рік ситуація в Росії з дотриманням демократії тільки погіршилася, тому фестиваль фактично переїжджає з РФ до Латвії.

У понеділок відбувся показ українсько-білорусько-естонського фільму “Моя бабуся з Марса”. Режисер Александр Міхалковіч з Білорусі розповів про свою українську бабусю Зіну, яка, в роки СРСР відпрацювавши на Півночі, оселилася в рідних Сумах. Але згодом “доживати роки” переїхала в кримську Євпаторію, де мешкає її сестра. Після анексії півострова їй - з її українськими поглядами - стало некомфортно там мешкати, і вона мріє повернутися до Сум.

У перший день гості "Артдокфесту" також переглянули стрічки “Школа спокушання” Аліни Рудницької та “Стриптиз і війна” Андрія Куцили. Дії фільмів розгортаються в Росії та в Білорусі. Людські долі в них показані в широкому соціальному контексті, зі спільним для обох картин тривожним передчуттям можливої війни.

У вівторок у програмі "Артдокфесту" - фільм українського режисера Сергія Лозниці “Державні похорони” про останню путь Сталіна.

Цьогоріч до складу міжнародного журі фестивалю ввійшли український кінорежисер, сценарист і продюсер Роман Балаян, журналіст Deutsche Welle Жанна Нємцова і латвійський кінознавець Абрам Кльоцкін.

Переможців "Артдокфесту" оголосять 26 вересня.